Tàng trữ trái phép chất ma túy; Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an phường 7 (TP.Vũng Tàu) đang tiếp tục điều tra, xử lý đối với N.T.M.L. (SN 1998, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nơi ở của đối tượng. Tang vật thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 túi zip nhỏ chứa ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Hùng, tổ 4, KP.4, phường Phước Trung (TP.Bà Rịa). Trước đó, xe ô tô tải do ông N.V.N. (SN 1972, trú tỉnh Bến Tre) điều khiển lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do bà V.T.N. (SN 1964, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, bà V.T.N. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)