Sản xuất xăng giả, 3 bị cáo lãnh án

Võ Hoàng Phương (SN 1984, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia Khiêm (TP.Phú Mỹ) cùng các đồng phạm đã sản xuất hàng nghìn lít xăng giả rất tinh vi. Tuy nhiên, hành vi này của Võ Hoàng Phương đã không qua mắt được cơ quan chức năng.

3 bị cáo sản xuất xăng giả tại phiên tòa.

Công thức pha chế xăng giả

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 40 ngày 18/6/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu) thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia Khiêm (Công ty Gia Khiêm, TP.Phú Mỹ) do Võ Hoài Phương làm giám đốc. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Hiếu (SN 1975) và Nguyễn Phúc Hoàng (SN 1994, cùng là nhân viên cửa hàng) đang bơm hóa chất Toluen từ xe bồn xuống hầm ngầm chứa xăng.

Qua điều tra xác định, cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu có hệ thống các trụ bơm, bồn nổi, bồn chìm. Ngoài ra, Phương còn thiết kế 3 hầm ngầm và hệ thống đường ống bơm hút được chôn dưới lớp bê tông dày khoảng 1 mét có hệ thống bơm hút phục vụ pha trộn hóa chất Toluen + xăng E5 + chất tạo màu để tạo ra hỗn hợp xăng RON95 bán ra thị trường.

Hàng ngày, Phương chỉ đạo các tài xế đi nhận xăng, dầu tại 5 đơn vị đầu mối và hóa chất Toluen tại 3 kho. Sau đó, các tài xế xe bồn chở hàng hóa về cửa hàng Gia Khiêm, giao cho Hoàng và Hiếu. Tiếp đó, Phương nhắn tin qua ứng dụng Viber cho Hoàng để thông báo công thức pha chế xăng giả. Phương và Hoàng cũng thống nhất một số ký hiệu để nhắn trao đổi thông tin pha chế xăng giả. Không có công thức pha chế xăng giả cố định mà tùy thuộc vào yêu cầu của Phương. Do đó, thời gian đầu thực hiện, Hoàng phải gọi điện thoại hỏi Phương nhiều lần, về sau mới có thể hiểu các ký hiệu công thức. Căn cứ công thức do Phương gửi, Hoàng pha chế xăng giả bằng cách xả xăng, hóa chất, bột màu từ xe bồn xuống hầm ngầm và bơm qua lại để màu, xăng và hóa chất được trộn đều. Quá trình thực hiện, Hoàng sẽ nhắn tin qua ứng dụng Viber cho Phương để báo cáo các công đoạn pha chế, bơm, xả giữa các bồn và hầm ngầm.

Theo cáo trạng, chất bột màu cam, màu vàng mua về được Phương cất giấu trên trần của phòng ăn. Khi cần sử dụng, Hiếu sẽ lấy để pha vào xăng và hóa chất. Khi tiến hành xả xăng, hóa chất xuống hầm ngầm để pha trộn, theo sự chỉ đạo của Phương, Hoàng bỏ chất tạo màu cam, màu vàng vào ống, sau đó gắn vào van xả của xe bồn để xả cùng xăng, hóa chất xuống hầm ngầm rồi bơm trộn để tạo thành hỗn hợp xăng giả có màu vàng, cam như xăng RON95 thật. Sau khi pha chế thành công, Phương chỉ đạo các tài xế vận chuyển xăng giả đi tiêu thụ theo các địa điểm chỉ định.

Cáo trạng xác định, từ ngày 1/1/2022 đến 18/6/2022, Phương chỉ đạo các tài xế xe bồn nhận hơn 4,1 triệu lít dầu DO, 6,549 triệu lít xăng E5, 1,005 triệu lít xăng RON95, 410 ngàn lít dầu KO tại 5 đơn vị đầu mối và hơn 1.755 tấn Toluen tại 3 kho. Hàng hoá nhập về cửa hàng Gia Khiêm được xả xuống 3 hầm ngầm mà Phương đã xây dựng thêm. Sau đó, chỉ đạo nhân viên pha trộn tạo ra xăng RON95 giả đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 44.700 lít xăng giả, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

“Quay đầu” nhận tội

Quá trình điều tra, Phương không thừa nhận hành vi phạm tội. Phương khai toàn bộ xăng dầu mua từ Công ty Hào Phát Phú Petro và đều được vận chuyển về cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu. Sau đó, căn cứ nhu cầu tại các chi nhánh, Phương điều động xe bồn vận chuyển xăng dầu từ cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu đến các chi nhánh. Đối với hóa chất, có lúc được vận chuyển từ kho hóa chất đến địa điểm giao theo yêu cầu của bên thuê. Có khi lại vận chuyển từ kho hóa chất về cửa hàng Gia Khiêm Vũng Tàu nhưng không nhằm mục đích sản xuất xăng giả mà chỉ là gửi nhờ.

Tại phiên tòa ngày 3/3/2025, Phương vẫn chối tội, cho rằng không sản xuất hàng giả.

Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, tới phiên tòa ngày 10/3, bị cáo Phương và 2 bị cáo còn lại đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đồng thời, chủ động nộp 115 triệu đồng khắc phục hậu quả và xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của Phương gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, xăng giả của bị cáo được mua bán, sử dụng làm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây hư hỏng động cơ máy móc của các phương tiện. Trong vụ án, Phương đóng vai trò chính, đã chuẩn bị công cụ, phương tiện, mua các hóa chất và chỉ đạo nhân viên pha chế xăng giả và tài xế chở đi tiêu thụ. Hoàng và Hiếu là nhân viên làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của Phương đóng vai trò giúp sức và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau 1 tuần nghị án, ngày 17/3/2025, HĐXX tuyên phạt Võ Hoài Phương 7 năm tù, Nguyễn Phúc Hoàng 6 năm 6 tháng tù và Trần Văn Hiếu 6 năm tù, cùng về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN