Quyết liệt trấn áp tội phạm trên biển

Qua 3 tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trên biển (từ ngày 1/11/2024, đến hết tháng 2/2025), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển được giao quản lý.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, bắt giữ tàu cá TG 92267TS chở khoảng 30 ngàn lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ngày 11/12/2024 tại vùng biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 65 hải lý.

Liên tiếp phát hiện, xử lý vi phạm trên biển

Ngay sau khi phát động cao điểm vào đầu tháng 11/2024, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng BTL Vùng CSB 3 đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu.

Cụ thể, vào lúc 5h ngày 13/11/2024, trên khu vực biển phía Nam, lực lượng chức năng BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre phát hiện tàu số hiệu BTr-8661 có biểu hiện nghi vấn nên phát lệnh kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Đ.H.D. (SN 1998, trú tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng) đang chở hơn 100m3 cát nhiễm mặn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra tàu số hiệu BTr-8653 do ông H.V.T. (SN 1981, trú xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, làm thuyền trưởng) và đang chở hơn 250m3 cát nhiễm mặn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, lợi dụng các vùng biển xa để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển cát trái phép.

Không chỉ truy bắt các đối tượng buôn lậu trên biển mà trên bờ lực lượng CSB bắt nhiều đối tượng vi phạm về ma túy.

Điển hình, khoảng 13 giờ 20, ngày 13/11/2024, tại khu vực đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu), sau thời gian theo dõi lực lượng BTL Vùng CSB 3 phối hợp với Công an phường Rạch Dừa mật phục bắt quả tang L.T.T.K. (SN 1988, trú phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy dạng đá) có trọng lượng khoảng 6 gram.

“Tôi biết tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy là sai và sẽ bị xử lý hình sự, nhưng lợi nhuận cao nên tôi tàng trữ để bán cho các thuyền viên”, K. khai nhận.

Từ ngày 1/11/2024, đến hết tháng 2/2025, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức 8 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại vùng biển thuộc Vùng quản lý và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 37 tàu; phối hợp phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 10 vụ/9 phương tiện mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 23,9g ma túy tổng hợp dạng đá; 5,1g ma túy tổng hợp dạng khay…

Xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền sâu rộng

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB 3, cho biết, với chủ đề thi đua cao điểm “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, kiên quyết tấn công tội phạm”, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tập trung thực hiện “3 nhất”, gồm: nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; an toàn, đoàn kết, kỷ luật nghiêm nhất.

Thực hiện cao điểm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên về đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, chống khai thác IUU…

Toàn Vùng đã duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp chính quy, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chú trọng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan triển khai các biện pháp đấu tranh, điều tra, xác minh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm, một cách quyết liệt, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Song song đó, đơn vị còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

“Những thành tích đạt được trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trên biển là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo, vì một môi trường biển an toàn, bình yên cho ngư dân và cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của các địa phương ven biển”, Thiếu tướng Ngô Bình Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH