Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cướp giật

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường, tiệm vàng… Dó đó, bên cạnh công tác nghiệp vụ của lực lượng công an đấu tranh với loại tội phạm này thì người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản.

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Bình đến tiệm vàng M.K. (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) để thực nghiệm hiện trường.

Manh động liều lĩnh

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) thông tin, đơn vị đã bắt tạm giam Bùi Chí Bình (28 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 50 ngày 14/3, Bùi Chí Bình (28 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe máy đến tiệm vàng M.K, gặp bà T.T.T.M. (43 tuổi, trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) giả vờ hỏi mua 1 nhẫn vàng, 1 lắc vàng loại vàng 18K. Chủ tiệm đưa nhẫn và lắc cho Bình đeo thử. Quan sát thấy xung quanh không có người, Bình bất ngờ cầm số vàng trên ra xe máy tăng ga bỏ chạy thì bị nạn nhân giữ lại, giằng co buộc đối tượng phải bỏ xe chạy bộ.

Khi nghe tiếng tri hô, lúc này ông Nguyễn Minh Thi (40 tuổi) và ông Ngô Thanh Quốc (45 tuổi) đang ở gần đó đã đuổi theo, vây bắt đối tượng Bình.

Đúng lúc này, tổ tuần tra của Công an xã Xuyên Mộc đang tuần tra địa bàn đến khu vực trên phát hiện sự việc đã cùng người dân khống chế, bắt giữ Bình, thu giữ trên tay đối tượng 1 nhẫn vàng, 1 lắc vàng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc xe do Bình điều khiển được đối tượng gắn biển số giả với mục đích trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Bản thân Bình đã từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”, vừa mới ra tù năm 2023.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 7/3, tại Tỉnh lộ 329, thuộc xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc), bà N.T.X. (SN 1985, trú huyện Xuyên Mộc) bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô, dùng đèn pin soi vào mặt, cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 18K trị giá 12 triệu đồng.

Trước đó 1 ngày, vào khoảng 5 giờ 15 ngày 6/3, bà N.T.X. (SN 1964, trú xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) đến Công an xã Phước Tân trình báo đang đi bộ tập thể dục tại đường tránh (đoạn Tỉnh 328 mới) sau UBND xã Phước Tân, thuộc khu vực ấp Bà Rịa, thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy dạng cup 50cc rọi đèn pin vào mặt cướp giật 1 dây chuyền vàng trị khoảng 14 triệu đồng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh

Trước tình trạng cướp giật tài sản người đi đường Công an xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tránh mang nhiều tài sản khi đi vào các đoạn đường và khu vực vắng người qua lại...Không sử dụng điện thoại khi đi đường, người đeo dây chuyền vòng vàng cần cài kín nút cổ áo, không để lộ trang sức ra ngoài. Nếu mang túi xách nên bỏ vào cốp xe. Trường hợp nếu phát hiện đối tượng nghi vấn bám theo thì chạy chậm sát lề đường hoặc tấp vào nơi đông người. Khi bị cướp giật phải tri hô, đồng thời ghi nhớ biển số xe, loại xe, hình dáng và đặc điểm nổi bật của đối tượng như quần áo, tóc tai, dáng người…và đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Theo Công an tỉnh, đối với tội phạm cướp, cướp giật tài sản thường hoạt động lưu động. Qua các vụ án cho thấy, đa phần đối tượng gây án thường nợ nần, túng quẫn về tài chính, có tiền án, tiền sự...Trong các vụ cướp tài sản nêu trên, đối tượng thường đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, đi xe máy không biển số, hoặc che, lắp biển số giả…để che dấu đặc điểm nhân dạng.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh, trấn áp quyết liệt, mạnh mẽ đối với tội phạm cướp, cướp giật tài sản; không để phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT trên địa bàn…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN