Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã huy động được sức mạnh của Nhân dân, doanh nghiệp, trường học trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam ngày 4/3.

Doanh nghiệp chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc

Là doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Công ty PTSC SUPPLY BASE đã triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban giám đốc, cán bộ, công nhân viên đã làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, sản xuất gắn với việc tuân thủ pháp luật, không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để xảy ra đình công, lãn công; tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực tập có hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp…

Tương tự, Công ty TNHH TMDV và du lịch Nguyễn Hà-Khách sạn Malibu đã được Công an tỉnh trao quyết định công nhận doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo ANTT vào ngày 18/2.

Công ty Nguyễn Hà (Khách sạn Malibu Vũng Tàu) được Công an tỉnh đánh giá là doanh nghiệp điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, khi hoàn thành xuất sắc 14 tiêu chí do Bộ Công an đề ra. Công ty đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và PCCC cho toàn thể nhân viên. Đội ngũ bảo vệ được tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, không để xảy ra vi phạm pháp luật. Nhiều chương trình an sinh xã hội cũng được công ty thực hiện, góp phần phát triển cộng đồng.

Công an tỉnh cũng đã trao quyết định công nhận Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu đạt cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, giảng viên và sinh viên của trường đã làm tốt công tác giảng dạy, học tập, tuân thủ pháp luật, không có “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”, tổ chức có hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy.

Bà Ngô Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên và sinh viên trường sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện tốt công tác xâu dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị, phát huy giữ vững thành tích đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Năm 2024, toàn tỉnh có 53 cơ quan, 28 doanh nghiệp, 45 cơ sở giáo dục được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Người dân là tai mắt của công an

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Qua đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” do Bộ Công an trao tặng. Để có được thành tích này, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, còn có sự đồng lòng, giúp sức của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Hằng năm, Ban chỉ đạo 138 các cấp đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, PCCC… với hàng ngàn lượt người tham dự. Từ đó, người dân cung cấp hàng chục tin báo, tố giác về ANTT, giúp cơ quan công an truy tìm, bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh có 503 tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở với hơn 2.600 thành viên; có 74 mô hình với 1.495 điểm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT tại cơ sở. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đã chứng minh được hiệu quả rõ nét, gắn kết đông đảo quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.

Bên cạnh đó, một số mô hình vừa mới được triển khai, xây dựng, nhưng đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, được chính quyền, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá rất cao, như mô hình “Huyện Côn Đảo không có ma túy và bảo đảm ATGT”.

