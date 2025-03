Nhóm thanh niên trả giá vì bắt, giữ người trái pháp luật

Giao xe cho bạn đi cầm cố nhưng bị bán mất, Quang rủ bạn khống chế nạn nhân đưa về nhà đánh đập và bắt viết cam kết phải chuộc xe. Hành vi của Quang cùng nhóm bạn trả giá bằng những tháng tù giam.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Bắt, giữ và đánh đập nạn nhân, bắt chuộc xe

Theo cáo trạng, ngày 8/9/2024, Lê Hồng Quang (SN 2003, ngụ xã Đá Bạc) đưa xe mô tô cho Nguyễn Ngọc Đông (SN 2002, ngụ xã Láng Lớn) cùng với Thồng Nguyễn Trung Thiện (SN 1998, ngụ TP.Phú Mỹ) và người tên Tuyền (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi cầm cố. Đông và Thiện cầm cố xe được 6 triệu đồng, nhưng nói với Quang chỉ cầm được 2 triệu đồng và 20 ngày sau chuộc. Số tiền cầm xe, Đông, Quang và Thiện cùng tiêu xài. Sau đó, Quang nhiều lần yêu cầu lấy xe trả lại, nhưng Đông không thực hiện.

Ngày 21/9/2024, Quang nhận được thông tin xe mô tô đã bị bán nên nảy sinh ý định bắt Đông đi chuộc. Quang tới nhà Chí Tiết Tuấn (SN 2005, ngụ xã Xà Bang), rủ nhóm người đang nhậu tại đây cùng đi bắt Đông về để lấy tiền chuộc xe thì được Tuấn, Đoàn Minh Hòa (SN 2005, ngụ xã Láng Lớn) và Nguyễn Hoàng Việt Thắng (SN 2009, ngụ TT. Kim Long) đồng ý.

Cả nhóm chuẩn bị dao, gậy bóng chày đi tới nhà của Đông tại xã Láng Lớn. Không thấy ai ở nhà nên Quang và Tuấn lấy gậy bóng chày đập vỡ kính, phá cửa, xông vào tìm người. Thấy phòng ngủ bị khóa cửa bên trong, Tuấn dùng gậy bóng chày đập phá cửa và phát hiện Đông đang cầm dao thủ sẵn. Tuấn la hét buộc Đông bỏ dao xuống rồi cầm gậy bóng chày xông vào đánh Đông. Quang ép Đông ra xe để Thắng chở Đông ngồi giữa còn Tuấn ngồi sau cầm dao Thái lan kề vào bên hông nạn nhân để khống chế chở đi.

Về đến nhà ở xã Xà Bang, Tuấn dồn Đông vào góc tường trong phòng khách rồi cùng Chí Tuyết Minh (SN 2007, ngụ xã Xà Bang) đánh đập nạn nhân. Thấy Đông bị thương, chảy máu nên vài người bạn có mặt tại đó can ngăn. Tiếp đó, Quang nói với nhóm bạn giữ Đông lại cho đến khi giải quyết xong việc cầm cố xe mới cho về.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, do không có tiền để chuộc xe nên Quang yêu cầu Đông viết giấy cam kết hẹn đến ngày 15/10/2024, phải chuộc xe trả lại rồi cho về. Sau đó, Đông đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Quang và những người có liên quan.

Cái giá của sự nông nổi

Theo cáo trạng, quá trình bắt, giữ nạn nhân, Quang, Tuấn và Minh dùng gậy bóng chày và tay, chân đánh Quang gây thương tích 9%, có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, ngày 13/11/2024, Đông làm đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tuấn và Minh, chỉ yêu cầu xử lý đối với Quang. Về trách nhiệm dân sự, Đông yêu cầu Quang, Tuấn và Hòa mỗi người bồi thường 20 triệu đồng; Minh và Thắng mỗi người bồi thường 5 triệu đồng.

Tham gia trong vụ án, Thắng là người điều khiển xe mô tô chở Đông để Tuấn ngồi sau dùng dao khống chế. Tại thời điểm thực hiện hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, Thắng mới 15 năm 6 tháng 26 ngày tuổi, nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Quang và Tuấn dùng gậy bóng chày đập phá hư cửa kính của nhà Đông. Tuy nhiên, giá trị tài sản định giá dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự và cả 2 chưa có tiền án, tiền sự về hành vi trên nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”. Do đó, công an đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Quang và Tuấn 4 triệu đồng/ người.

Ngoài ra, công an cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hòa, Tuấn, Thắng và Minh về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, Hòa và Tuấn bị phạt 6,5 triệu đồng/người, Minh bị phạt 3,2 triệu đồng, còn Thắng bị phạt cảnh cáo.

Tại phiên xét xử chiều ngày 12/3, của TAND huyện Châu Đức, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị hại Đông có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn và Hòa.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo do bản tính hung hăng, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác. Tuy nhiên các bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã chủ động bồi thường thiệt hại và sự việc xảy ra cũng có một phần lỗi do bị hại. Do đó, HĐXX tuyên phạt Lê Hồng Quang 12 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 8 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung 20 tháng tù. Chí Tuyết Tuấn và Đoàn Minh Hòa bị tuyên phạt mỗi bị cáo 8 tháng tù cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN