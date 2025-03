Nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp lãnh án

Lười làm nhưng muốn có tiền tiêu xài, 3 đối tượng gây ra 12 vụ trộm và cướp giật với giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 138 triệu đồng. Trên đường tháo chạy sau khi gây án, các đối tượng táo tợn dùng súng bắn đe dọa người truy đuổi.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử vào chiều 27/3.

Dùng súng bắn dọa người truy đuổi

Theo cáo trạng, chiều ngày 9/3/2024, Nguyễn Trung Thảo (SN 1994) và Trần Hoàng Kim Phát (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đi từ huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) xuống TP. Bà Rịa để Thảo thăm vợ con. Đến 7 giờ ngày hôm sau, cả hai bàn nhau chạy xe quanh TP. Bà Rịa để tìm cơ hội cướp giật tài sản. Khi đi đến gần Công viên Bà Rịa, Phát thấy anh B. chở mẹ đi chợ, trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền vàng. Phát điều khiển xe chạy lên áp sát để Thảo ngồi sau giật sợi dây chuyền của anh B. Cướp xong, Thảo và Phát mang sợi dây chuyền đi bán ở TP. Bà Rịa nhưng không có giấy tờ mua bán nên chủ tiệm vàng không mua.

Cả 2 thống nhất mang sợi dây chuyền về huyện Trảng Bom tìm tiệm vàng để bán. Trên đường về đến nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa, Thảo và Phát bị anh C. (SN 1998, ngụ TP. Bà Rịa) phát hiện nghi vấn nên truy đuổi. Thảo sử dụng nỏ cao su bắn về phía anh C. nhưng không trúng. Anh C. tiếp tục truy đuổi đến trước UBND xã Châu Pha (TP. Phú Mỹ) thì xe của Phát bị ngã. Thấy vậy, Thảo rút khẩu súng trong áo khoác ra chĩa về hướng anh C. nhưng không bắn. Thấy đối tượng có súng, anh C. lách xe vượt lên trước. Phát và Thảo điều khiển xe chạy về hướng huyện Châu Đức nhưng vẫn bị anh C đuổi theo. Để ngăn chặn anh C. truy đuổi, Thảo dùng súng bắn chỉ thiên để hù dọa khiến anh C. phải ngừng truy đuổi. Đến chiều cùng ngày, cả hai bán sợi dây chuyền vàng cho một người dân ở huyện Trảng Bom với giá 15 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Sợ bị công an phát hiện, Thảo đem khẩu súng chôn ở chuồng gà phía sau nhà.

Khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập làm việc, Thảo và Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thảo khai nhận mua khẩu súng kèm 6 viên đạn với giá 5 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook với mục đích để chống trả khi đi cướp giật, trộm cắp tài sản. Vợ của Thảo sau đó đã mang khẩu súng và đạn tới cơ quan công an giao nộp.

3 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù.

Gây ra 12 vụ trộm, cướp tài sản

Quá trình điều tra, Thảo và Phát khai nhận ngoài vụ án đã nêu trên các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản khác.

Theo đó, ngày 29/12/2023, Thảo điều khiển mô tô chở Thân Ngọc Thành (SN 1991) từ huyện Trảng Bom xuống nhà bố vợ ở TP. Bà Rịa chơi. Tối cùng ngày, trên đường về lại Trảng Bom, Thảo phát hiện anh T. (SN 1973, ngụ TP. Bà Rịa) chở theo chị H. và cháu nội, trên cổ chị H. có đeo sợi dây chuyền. Thảo điều khiển xe bám theo anh T. đến trước trụ sở ấp Tây (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) và thấy đường vắng nên áp sát để Thành ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ chị H. Cả 2 sau đó bán sợi dây chuyền cho tiệm vàng ở TP. Phú Mỹ với giá 4 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Phát, Thảo và Thành từ huyện Trảng Bom đi tới TP. Bà Rịa tìm tài sản sơ hở để chiếm đoạt. Thảo phát hiện trước cửa hàng sắt thép trên Tỉnh lộ 52 (thuộc ấp Bắc 1, xã Hòa Long) có chiếc xe mô tô cắm chìa khóa, dựng trước cửa hàng và không có người trông coi. Sau khi bàn bạc, Phát vào gặp chủ cửa hàng giả vờ hỏi mua đồ để đánh lạc hướng tạo điều kiện cho đồng bọn lấy trộm chiếc xe.

Trong tháng 12/2023, Phát tiếp tục chở Thảo đi cướp giật. Đến gần chợ Long Toàn (TP. Bà Rịa), Phát thấy chị C. dừng xe trước nhà, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát để Thảo cướp giật. Sau đó, Phát tăng ga bỏ chạy. Thảo kiểm tra thấy chỉ giật được một phần sợi dây chuyển do sợi dây chuyền dạng bi bị đứt rớt ra đường. Phát và Thảo bán sợi dây cho một tiệm vàng ở huyện Trảng Bom, lấy 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Chiều ngày 12/1/2024, Phát rủ Thảo đi TP. Bà Rịa để cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đường hướng từ xã Sông Xoài đi xã Châu Pha (TP. Phú Mỹ), Phát thấy ông H. đi hướng ngược chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Bàn bạc nhanh với đồng bọn, Thảo và Phát quay xe chạy theo ông H. rồi áp sát rồi giật sợi dây chuyển khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Cả hai nhanh chóng chạy khỏi hiện trường và mang sợi dây chuyền về Trảng Bom bán, chia tiền tiêu xài.

Tới ngày 8/2/2024, Phát và Thảo tiếp tục đi TP. Bà Rịa để “ăn hàng”. Trên Tỉnh lộ 52 (xã Long Phước), Phát thấy anh Đ. đang điều khiển xe mô tô chở bình xịt thuốc sâu, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng. Cả hai áp sát và giật sợi dây chuyền, sau đó mang đi bán được 6,3 triệu đồng.

Một tháng sau, Thảo rủ Phát qua nhà bạn ở huyện Trảng Bom chơi. Trên đường đi, Phát thấy xe mô tô của anh H. dựng ở bên lề đường có khóa cổ nhưng không có người trông coi nên cùng đồng bọn phá khóa, trộm xe. Chiếc xe sau đó bị cả 2 mang tới TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bán cho người tên Đậu với giá 7 triệu đồng.

Ngoài các vụ trộm cắp và cướp giật tài sản nêu trên, Thảo và Phát còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản là dây chuyền của 5 bị hại khác tại địa bàn TP. Bà Rịa, huyện Long Điền (cũ) và TP. Phú Mỹ. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm bị hại nhưng chưa xác định được thông tin và tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc. Do đó, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, khi có thông tin sẽ đề xuất xử lý sau.

Cáo trạng cáo buộc, từ ngày 29/12/2023 đến 10/3/2024, Thảo, Phát và Thành đã thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Trong đó, Cơ quan điều tra đã xác định được 7 bị hại và giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 138 triệu đồng.

Chiều 27/3, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trung Thảo 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp chung hình phạt 11 năm 6 tháng tù. Phạt Trần Hoàng Kim Phát 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù. Phạt Thân Ngọc Thành 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với bản án 2 năm 6 tháng tù của TAND huyện Trảng Bom, Thành bị phạt tổng cộng 8 năm 6 tháng tù.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN