Nâng cao kiến thức an toàn thông tin, an ninh mạng

Chiều 26/3, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng và chuyển đổi số.

Cán bộ của Trung tâm 286 kiểm tra hệ thống máy tính tại Lữ đoàn 171.

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm 286 đã tập huấn kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng và chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lữ đoàn. Đồng thời, hỗ trợ kiểm tra hệ thống mạng, máy tính, hướng dẫn đơn vị khắc phục các lỗ hổng bảo mật cũng như triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC