Lá chắn thép bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Sau thời gian triển khai, mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đã làm bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và đặc biệt góp phần tạo “lá chắn thép” trong bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) và phường Phước Trung (TP.Bà Rịa).

Đô thị văn minh, an toàn

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 13/02/2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, do Tỉnh ủy tổ chức ngày 18/3, sau 2 năm, mô hình thực hiện tại Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) và phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) đã có chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm, tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kéo giảm. Cụ thể, năm 2023, phường 1 giảm 28,6%, phường Phước Trung giảm 7,14%. Năm 2024, phường 1 giảm 25%, phường Phước Trung giảm 23,1%. Qua đó, không để tội phạm manh động, hoạt động theo kiểu xã hội đen xảy ra trên địa bàn; 100% tin tố giác, tin báo về tội phạm được công an phường tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ đúng quy định…

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” ngày càng phát huy được vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, khối đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia. Các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và trong công tác dân vận Công an Nhân dân.

Công tác giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn 2 phường đi vào nề nếp, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng cao. Người dân tham gia tích cực vào công tác xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm giữ vững ANTT địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phường phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó, bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân

Theo Công an tỉnh, toàn tỉnh có 30 công an phường (TP.Vũng Tàu 16, TP.Bà Rịa 7, TP.Phú Mỹ 7). Song song với việc triển khai xây dựng mô hình tại 2 phường trên, các thành ủy, tiếp tục tổ chức xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn quản lý. Đến nay, 15 công an phường cơ bản đáp ứng hoàn thành bộ tiêu chí về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cùng đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả và sâu rộng mô hình “Công an xã, phường, thị trấn, đồn điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, gắn với việc tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12, của Bộ Chính trị về “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng, yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”…

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” và xây dựng “Công an xã, thị trấn, đồn kiểu mẫu về ANTT”; điều chỉnh phân công, phân cấp các lĩnh vực công tác phù hợp, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu quy định theo tiêu chí của Bộ Công an đã đề ra. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Yến cũng yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm là “lá chắn thép” trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn; là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt thích ứng với sự tinh gọn bộ máy, bảo đảm hiệu quả hoạt động ngay cả khi địa bàn được sắp xếp theo mô hình mới.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN