Kiểm tra công tác triển khai các nhiệm vụ theo mô hình mới

Ngày 1/3, đoàn công tác của Công an tỉnh do Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Lương Đức Minh đã trực tiếp đến kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, tình hình trực chiến, chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ngay ngày đầu thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới, Ban Giám đốc Công an tỉnh quán triệt tinh thần khẩn trương ổn định công tác, chủ động sắp xếp, rà soát, thống kê, tập hợp hồ sơ, tài liệu… theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh; sẵn sàng các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực,... phục vụ triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ mới đảm bảo đúng tiến độ, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Lương Đức Minh đã trực tiếp đến kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, tình hình trực chiến, chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân tại Công an các xã trên địa bàn huyện Châu Đức.

Thượng tá Lương Đức Minh đã trực tiếp đến kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn, tình hình trực chiến, chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân tại Công an các xã Cù Bị, Xà Bang, Nghĩa Thành (huyện Châu Đức), Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Qua đó kịp thời đánh giá, chấn chỉnh, nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót của Công an cơ sở, động viên cán bộ chiến sỹ nhanh chóng ổn định công tác, bắt tay ngay vào công việc, chấp hành tốt các quy định của ngành, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần làm việc chủ động, hết mình, vì Nhân dân phục vụ.

