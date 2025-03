Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở phòng cháy chữa cháy do cấp xã quản lý

Chiều 21/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực tế về PCCC và CNCH cho Công an phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) đối với các cơ sở PCCC thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý.

Lực lượng chức năng hướng dẫn công an cấp xã kiểm tra PCCC và CNCH tại một cửa hàng bán vải trên địa bàn phường Phước Trung (TP.Bà Rịa).

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm và 17 thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử theo Quyết định số 9465 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện các bước kiểm tra thực tế PCCC tại 1 nhà nghỉ và 1 cơ sở kinh doanh vải trên địa bàn phường Phước Trung.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện thiếu sót, vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN