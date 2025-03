Hai xe mô tô va chạm, 1 người tử vong; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Hai xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km36+600 đường Mỹ Xuân-Hòa Bình thuộc tổ 4, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình (huyện Châu Đức). Trước đó, xe mô tô do anh N.V.H. (SN 1989, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh L.M.M. (SN 2002, trú TP.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, anh M. tử vong tại hiện trường, anh H. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 4, KP.Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). Trước đó, tại địa điểm trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TT.Phước Bửu bắt quả tang P.T.K. (SN 2000, trú tỉnh Đồng Nai) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (trước đây là Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu) đang tạm giữ các xe có đặc điểm sau: 1 xe mô tô hiệu Vission, màu đỏ nâu biển số 72C2-269.91; số khung: 5839KZ637692, số máy: JF86E5103340. 1 xe mô tô hiệu Honda Wave RS, biển số 72K8-5626, số máy: HC09E6399275, số khung: RLHHC09016Y39921701; 1 xe mô tô hiệu Honda Wave RS, biển số 72K8-5626, số máy: HC09E6399275, số khung: RLHHC09016Y399217. Nếu ai là chủ sở hữu các xe trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, SĐT: 0933.844.858 gặp Điều tra viên thụ lý Tuấn Sơn) để giải quyết.