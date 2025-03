Hai xe mô tô va chạm, 1 người tử vong; Điều tra vụ cháy lán trại...

Hai xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại QL51, KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa (TP.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe mô tô do anh N.Q.Đ. (SN 1998, trú TP.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô do ông N.X.H. (SN 1960, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, ông N.X.H. tử vong, anh N.Q.Đ. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Điều tra vụ cháy lán trại

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại khu vực lán trại của ông T.V.T. (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Đất). Trước đó, nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy. Đám cháy có diện tích khoảng 80m2 (khu vực có mái che bằng tôn dùng để phương tiện và đồ phế liệu). Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tiếp tục điều tra, xử lý L.M.N. (SN 2002, trú tỉnh Khánh Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tòa nhà The Sóng (đường Thi Sách, phường Thắng Tam). Tang vật thu giữ 1 bát sứ có chứa bột màu trắng, nhiều mảnh viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng khay và thuốc lắc. (Lê Nguyễn)