Điều tra vụ tàu vận chuyển 30 ngàn lít dầu DO trái phép

Ngày 26/3, Biên đội I/25, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tàu TG 94117 TS vận chuyển khoảng 30 ngàn lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp.

Lực lượng Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra phương tiện và hàng hóa trên tàu TG 94117 TS.

Trước đó, chiều 25/3, trong quá trình tuần tra trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Biên đội I/25 phát hiện tàu TG 94117 TS có dấu hiệu nghi nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu có 5 thuyền viên, do ông T.V.C. (ngụ tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 30 ngàn lít dầu DO. Ông C. không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số dầu trên.

Lực lượng chức năng đã dẫn giải tàu về cảng Hải đoàn Biên phòng 18 để điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÙNG