Dạy trẻ kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh phối hợp với các trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều chương trình phổ cập kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh. Qua đó không chỉ giúp các em tham gia giao thông an toàn mà còn xây dựng văn hóa giao thông.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh trao quà cho học sinhTrường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) tại buổi tuyên truyền.

Mới đây, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự công an Vũng Tàu phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ an toàn đã hướng dẫn cho hơn 500 trẻ Trường MN Hương Sen (TP.Vũng Tàu) những kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, trẻ còn được trải nghiệm thực tế “Một ngày làm chiến sĩ CSGT”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến cho HS trường này một số quy tắc giao thông cơ bản, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý đối với một số tình huống thường xảy ra trên đường.

“Kiến thức từ cô chú CSGT truyền tải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện với lứa tuổi của chúng em”, em Lê Thúy An, HS lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn An Ninh nói.

Còn Nguyễn Văn Tuấn, một HS khác chia sẻ: “Các chú CSGT không chỉ hướng dẫn mà còn cho chúng em trực tiếp trải nghiệm công việc của một CSGT. Qua đó, em đã học thêm nhiều kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông”.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông giúp trẻ em rèn luyện nề nếp, nâng cao kiến thức và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở bạn bè, người thân chấp hành tốt những quy định khi tham gia giao thông.

“Tuyên truyền ATGT kết hợp với các hoạt động trải nghiệm thực tế đã mang lại hiệu quả cao hơn so với cách làm truyền thống trước đây. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu cho rằng, khi được tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ từ sớm, các em sẽ hình thành thói quen tốt về sau trong quá trình tham gia giao thông. “Do đó, Phòng GD-ĐT tiếp tục yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố thường xuyên tuyên truyền pháp luật về ATGT đến HS thông qua nhiều hình thức như biểu diễn tiểu phẩm về ATGT trong tiết chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần, tích hợp nội dung ATGT vào các môn học”, bà Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ