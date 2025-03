Đánh nhau sau khi dự tiệc; Va vào trụ đèn, một người tử vong

Đánh nhau sau khi dự tiệc

Công an phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa) lập hồ sơ tiếp tục xác minh, xử lý vụ đánh nhau khi dự tiệc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị T.T.T.C. (SN 1985) và chị T.H.C. (SN 1992, cùng trú huyện Long Đất) tham gia dự tiệc tại quán C.B. (KP.4, phường Phước Hưng). Sau đó, giữa T.C. và H.C. xảy ra mâu thuẫn. Chị H.C. dùng tay đánh vào người của chị T.C. gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Va vào trụ đèn, một người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước số 27 Mô Xoài, KP.4, phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa). Theo hồ sơ, xe mô tô do ông N.T.H. (SN 1978, trú huyện Long Đất) điều khiển đến địa điểm trên không làm chủ tốc độ va vào trụ đèn ven đường và tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý P.M.T.T. (SN 1994, trú huyện Long Đất) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cuối năm 2024, qua mạng xã hội, T.T. quen biết với ông N.Q.T. (SN 1978) và bà T.T.P. (SN 1971, cùng trú tỉnh Khánh Hòa) là chủ vựa phế liệu, có nguồn hàng cung ứng. Sau đó, ông T. chở 14.180kg sắt phế liệu xuống TP.Phú Mỹ cùng T.T. đi bán. Sau đó, T.T. dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền bán phế liệu của bà P. (Nguyễn Văn)