Công an tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ mới

Ngày 1/3, Công an tỉnh đồng loạt triển khai các nhiệm vụ mới theo các quyết định của UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, vận hành Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, quản lý và cấp lý lịch tư pháp, bảo mật an toàn thông tin và bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Côn Đảo.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra máy khai thông tin trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong những ngày đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huy động 100% lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo quân số nhằm tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

0h ngày 1/3, Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, quản lý và điều hành Trung tâm Cai nghiện ma túy. Công tác hậu cần được triển khai khẩn trương để việc tổ chức nấu ăn phục vụ 1.363 học viên không bị gián đoạn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành dọn vệ sinh, chỉnh trang cơ sở, hướng tới xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp.

Lãnh đạo Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) cho biết, trong giai đoạn đầu tiếp quản, công tác phục vụ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao độ, các lực lượng tham gia cam kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh cũng đã bố trí các tổ chức năng gồm: Tổ tham mưu tổng hợp, Tổ quản lý học viên-giáo dục-dạy nghề và Tổ y tế tại trung tâm để đảm bảo hoạt động diễn ra thông suốt, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao, Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động ổn định, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong công tác quản lý và hỗ trợ cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đơn vị liên quan đã phối hợp thảo luận, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, kinh phí hoạt động cùng nhân sự, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và số lượng học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Việc chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quá trình vận hành chính thức.

Người dân chụp hình cấp đổi GPLX tại Phòng CSGT (Công an tỉnh) ngày 1/3.

Công việc trôi chảy

Tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đến 16 giờ ngày 1/3, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tiếp 6 trường hợp và tiếp nhận trực tuyến 12 trường hợp. Quá trình làm thủ tục, người dân được lực lượng CSGT hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể để việc tiếp nhận diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp lệ phí theo quy định, người dân được nhận giấy hẹn trả giấy phép lái xe. Trong thời gian 5 ngày làm việc (kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ), người dân sẽ được nhận giấy phép lái xe mới bằng bản điện tử qua ứng dụng VneID và bản vật lý.

Hầu hết người dân đến làm thủ tục đều hài lòng vì quá trình giải quyết thuận lợi, nhanh chóng. Chị Nguyễn Ngọc Anh (TP.Vũng Tàu) cho biết, chị biết được thông tin trên mạng về việc cấp đổi GPLX tại Phòng CSGT từ 1/3, nên đã đến nộp hồ sơ cấp lại GPLX đã bị mất. “Trước khi đến đây, tôi nghĩ sẽ rất đông và phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, chỉ 10-15 phút thủ tục đã xong, tôi rất hài lòng” chị Ngọc Anh nói.

Theo Phòng CSGT, công tác tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thì thực hiện theo các chỉ dẫn theo đường link đã được Phòng CSGT đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (địa chỉ đường link: https://docs.google.com/document/d/1xJk-FXGZg0HaDlejZsQ6Bb-wD5RNoJB6-3EUTSlBDNU/edit?tab=t.0 ), hoặc hướng dẫn theo mã QR.

Ngoài ra, người dân có nhu cầu thực hiện trực tiếp có thể đến trụ sở của Phòng CSGT (189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) và 2 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX cho người dân tại Công an phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) và tại Côn Đảo.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh, tiếp nhận từ Sở GT-VT cơ sở dữ liệu về quản lý sát hạch, cấp GPLX, các loại hồ sơ có liên quan, tổ chức tập huấn sát hạch viên, bố trí phòng làm việc, đường truyền, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành. Đồng thời, lực lượng công an làm việc cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu cấp, đổi GPLX, không để ngắt quãng, gián đoạn.

Tương tự, ngày đầu chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Sân bay Côn Đảo, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong quy trình đối chiếu, kiểm tra thông tin khách bay, quét soi hành lý, hàng hóa, dò kim loại và các vật, chất cấm khác theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh còn chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an ninh hàng không tại các khu vực hạn chế của sân bay Côn Đảo, duy trì vật tư tại khu vực công cộng. Qua đó, đã bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác mặt đất và quá trình chuẩn bị bay.

Bài, ảnh: TRÍ TRUNG