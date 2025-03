Cấp giấy phép lái xe trong 7 ngày làm việc

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch).

Điều 19 của thông tư quy định các trường hợp được cấp giấy phép lái xe. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) là đơn vị cấp giấy phép lái xe cho người vượt qua kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch). Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch).

Việc cấp giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe ô tô các hạng mà quá thời hạn sử dụng; mất giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe đó quá thời hạn sử dụng bao gồm cả người có giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp, giấy phép lái xe trong Công an nhân dân khi không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện như sau:

Người có giấy phép lái xe thuộc các trường hợp trên phải có tên trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý), trường hợp giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp khi mất giấy phép lái xe phải có xác nhận của cơ quan đã cấp thì phải dự sát hạch các nội dung sau đây:

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 01 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này để cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Thông tư này.

HÀ NGÂN