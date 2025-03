Cảnh sát cơ động ra quân huấn luyện

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2025.

Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh kiểm tra vũ khí huấn luyện.

Công tác huấn luyện nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh thành thục về kỹ thuật, chiến đấu và phương án giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “chính quy-tinh nhuệ-hiện đại”.

Công tác huấn luyện sẽ được thực hiện từ nay đến hết ngày 15/12.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HẢI HUY