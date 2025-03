Cẩn trọng bà hỏa mùa hanh khô

Mùa khô, thời tiết nắng nóng, gió mạnh là điều kiện thuận lợi để những đám cháy nhỏ cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Vụ cháy ghe cá tại phường 5 (TP.Vũng Tàu) gây thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Đốt cỏ, rác bừa bãi

Khoảng 18 giờ ngày 13/3, vụ cháy lớn bùng phát ở khu đất trống thuộc Khu tái định cư 10ha, phường 10 (TP.Vũng Tàu). Thời tiết hanh khô, gió lớn, cây bụi, cỏ khô nên ngọn lửa lan rộng hàng ngàn m2. Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) triển khai lực lượng và nhiều phương tiện nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang khu dân cư.

Người dân sống tại khu vực này cho biết, đây là khu đất trống, nhiều người lén lút mang rác đến đổ và đốt rác nên dẫn đến cháy lan.

Trước đó, chiều ngày 13/3, người dân đốt rác tại khu đất trống thôn 10, xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) làm ngọn lửa cháy lan. Các lực lượng chức năng đã triển khai các phương tiện đến dập lửa không để cháy lan sang nhà dân.

Ngoài đốt cỏ, rác bừa bãi dẫn đến cháy lan, việc sử dụng các nguồn nhiệt không kiểm soát cũng dễ dẫn đến cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.

Khoảng 9 giờ ngày 12/3, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ ghe cá số hiệu BV 99422 đang neo đậu trên sông Bến Đình nên báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 ngày 10/3, nhận được tin báo cháy xảy ra tại khu vực lán trại của ông T.V.T. (SN 1975, ở ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Đất), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh) nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Kiểm soát nguồn nhiệt

Ông Trần Minh Biện, Phó Chủ tịch UBND phường 10 (TP.Vũng Tàu) cho biết, dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy lan, cháy lớn từ các vụ đốt cỏ rác thiếu kiểm soát nhưng nhiều người vẫn thiếu trách nhiệm, lơ là phòng cháy. Trong khi thời tiết đang mùa khô hanh, nếu đốt cỏ rác bừa bãi, thiếu kiểm soát, nguy cơ cháy lan, cháy lớn rất cao, nhất là trong các khu dân cư. Thời gian qua, UBND phường 10 đã xử lý nhiều trường hợp xả rác, đốt rác bừa bãi tại nơi công cộng.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết, thời tiết hanh khô, nếu không cẩn trọng, kiểm soát tốt các nguồn nhiệt dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn. Do đó, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy “lấy phòng ngừa là chính”. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh; chủ động tự kiểm tra, phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn PCCC…

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo, người dân không vứt rác bừa bãi, không tự ý đốt cỏ, rác, kể cả trong khuôn viên gia đình, trong khu dân cư đông đúc. Trường hợp đặc biệt khi cần đốt cỏ, đốt rác phải bố trí ở không gian thông thoáng trong điều kiện không có gió, có biện pháp đề phòng cháy lan như: cử người trông coi ngọn lửa và chuẩn bị phương tiện chữa cháy đi kèm (bình chữa cháy…) trong suốt quá trình cháy, chú ý dập tàn tro khi kết thúc.

Khi phát hiện hành vi đốt cỏ, rác tự phát nhất là gần đường điện, dây cáp viễn thông, các công trình công cộng, rừng… người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 để xử lý kịp thời.

