Cái kết đắng cho 2 đạo chích

Không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Đại rủ Điệp đi trộm và thực hiện trót lọt 3 vụ với tổng trị giá tài sản gần 800 triệu đồng. Hành vi của 2 đối tượng bị phát hiện khi vợ của Đại mang đồ trộm cắp tới cửa hàng của người... bị trộm để sửa chữa.

Nguyễn Văn Đại (bên trái) và Nguyễn Văn Điệp bị tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù vì gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản.

Thực hiện trót lọt 3 vụ trộm

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đại (SN 1991, ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn. Sống cùng ấp, Nguyễn Văn Điệp (SN 1993) làm rẫy nhưng mùa màng thường xuyên thất bát nên không có tiền tiêu xài. Trước cảnh túng quẫn, khi được Đại rủ đi tìm nhà dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có sơ hở để đột nhập, trộm cắp tài sản, Điệp lập tức đồng ý.

Rạng sáng 27/9/2023, Đại chở Điệp đi dọc Tỉnh lộ 329 và phát hiện nhà ông P. (ngụ xã Xuyên Mộc) không tường rào bèn tìm cách đột nhập. Điệp dùng kìm cạy cửa bên hông nhà vào trộm được nhiều tài sản như: rượu ngoại, đồng hồ, điện thoại di động, máy tính, tiền, vàng… với tổng trị giá tài sản hơn 40 triệu đồng. Sau đó cả 2 về nhà Đại chia tiền mặt, đồng hồ và rượu ngoại, số tài sản còn lại Đại đem đi bán được 9,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Sau thời gian án binh bất động, khoảng 1 giờ sáng 21/12/2023, Đại chở Điệp đến TT. Phước Bửu để trộm cắp, phát hiện nhà bà V. (ngụ KP.Phước Lộc) sơ hở nên Đại dừng xe để Điệp đột nhập. Điệp trèo tường rào vào mở cửa nhà và trộm được 1 điện thoại iPhone X. Tại tầng 1, Điệp phát hiện két sắt để dưới bàn trang điểm liền khiêng luôn ra ngoài. Sau đó, cả 2 mang két sắt về rẫy của Điệp tại ấp 4 (xã Hòa Bình) rồi dùng cưa cắt phá két và lấy các tài sản gồm: 97 triệu đồng, 184 tờ đô la Úc (AUD), mệnh giá 100 đô la/tờ cùng nhiều trang sức với tổng trị giá hơn 669 triệu đồng. Điệp và Đại chia nhau số tiền mặt, đô la Úc rồi vứt bỏ két sắt, điện thoại iPhone xuống giếng. Đối với số trang sức và đô la Úc trộm được, Đại mang đi bán ở TP.Phú Mỹ và TP.Hồ Chí Minh rồi chia nhau tiêu xài.

“Ăn quen bén mùi”, chỉ 3 tháng sau, ngày 23/3/2024, Đại tiếp tục chở Điệp đi trộm và chọn nhà ông T. (ngụ TT.Phước Bửu) để ra tay. Điệp đột nhập vào nhà và trộm được nhiều tài sản như: tiền mặt, đồng hồ đeo tay, trang sức… với tổng trị giá tài sản hơn 73,4 triệu đồng. Tương tự những lần trước, cả 2 chia đều tiền mặt lẫn số tiền bán tài sản trộm được. Trong đó, Đại lấy 5 đồng hồ đeo tay và một số vật trang trí.

Ngày 30/3/2024, Đại đưa cho vợ 3 chiếc đồng hồ trộm cắp được để sử dụng. Do đeo không vừa tay nên vợ Đại mang đến cửa hàng đồng hồ của ông T. (người bị Đại và Điệp trộm ngày 23/3/2024) tại chợ Bà Tô (huyện Xuyên Mộc) để sửa. Biết sự việc, sợ bị phát hiện nên Đại lập tức kêu vợ về nhà, không lấy đồng hồ nữa. Do lâu ngày không thấy vợ Đại quay lại, ông T. đã trình báo và giao nộp 3 đồng hồ cho công an. 2 chiếc đồng hồ còn lại, Đại cho ông L. (ngụ xã Xuyên Mộc) 1 chiếc, 1 chiếc vứt xuống đập nước trên địa bàn.

Qua điều tra, công an bắt giữ Đại, đồng thời cho mời Điệp tới trụ sở để làm việc. Nghe tin Đại bị bắt và biết không thể thoát tội, Điệp nhờ vợ chở tới cơ quan công an đầu thú.

Tiền trộm cắp "đổ" hết vào game

Tại phiên xét xử chiều 25/3, Đại và Điệp thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo kết quả định giá của cơ quan chức năng, tổng trị giá tài sản trong 3 vụ trộm do Đại và Điệp thực hiện hơn 783 triệu đồng. Quá trình điều tra, Điệp giao nộp toàn bộ số tiền được chia trong các vụ trộm cho các bị hại, còn Đại chưa bồi thường. “Do lo sợ nên số tiền trộm được bị cáo không dám tiêu xài. Nay bị cáo trả lại cho các bị hại để mong được bãi nại, giảm nhẹ hình phạt”, Điệp khai.

Trong khi đó, Đại cho biết số tiền trộm được đã dùng để chơi game và chi tiêu dịp Tết. “Bị cáo không có tài sản để trả cho các bị hại”, Đại nói khi HĐXX hỏi về việc khắc phục hậu quả phạm tội để được xem xét khi lượng hình. Theo hồ sơ, tháng 12/2010, Đại từng bị TAND huyện Châu Đức xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện phạm tội nhiều lần với số tài sản bị trộm rất lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đại 15 năm tù và Nguyễn Văn Điệp 9 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN