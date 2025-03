Bị đánh khi đi đòi nợ; Bắt các đối tượng trộm tài sản

Bị đánh khi đi đòi nợ

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Trước đó, anh T.T.V. (SN 1992, trú tỉnh Đồng Tháp) cùng chị P.T.M.L. (SN 1993, trú tỉnh Cà Mau) đến quán cà phê trên đường Bình Giã, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu) để lấy tiền N.M.H. (SN 1995, trú TP.Vũng Tàu) nợ của chồng chị L. Khi đến quán cà phê trên, chị L. và V. gặp T.V.H. (SN 1987, trú TP. Vũng Tàu) là bạn đang uống cà phê với N.M.H. Khi hai bên nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, T.V.H. và N.M.H. dùng tay và ghế đánh anh V. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt các đối tượng trộm tài sản

Công an tỉnh đã bắt Lê Viết Chánh (SN 1986, trú tỉnh Bình Thuận) và Lê Tấn Đạt (SN 2001, trú tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại tiệm váy cưới thuộc KP.Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ) 2 đối tượng trên đã trộm của chị N.T.Q. (SN 1995, trú TP.Phú Mỹ) 1 xe mô tô BKS 72E1-333… Tiếp đó, tại KP.Láng Cát, phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ) 2 đối tượng trên trộm 1 máy cắt cầm tay, 2 máy cắt gạch men, 1 máy bào tường, 1 máy đục bê tông của ông N.V.S. (SN 1974, trú TP.Phú Mỹ). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an phường Phú Mỹ (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Vạn Hạnh. Trước đó, Công an phường Phú Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang N.V.H. (SN 1995, trú tỉnh Lâm Đồng) đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)