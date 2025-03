Bị đâm sau khi ăn nhậu; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Bị đâm sau khi ăn nhậu

Công an xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) đang tiếp tục xử lý vụ nhóm người bị đâm sau khi ăn nhậu. Theo thông tin ban đầu, một nhóm thanh niên đến nhậu tại tiệm cắt tóc của bà T.T.C.H. (SN 1983, trú huyện Long Đất) ở xã Hòa Long và yêu cầu tiếp viên nữ ngồi nhậu cùng. Khi tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm khách nam và nhân viên của tiệm cắt tóc. Lúc này, có 5 thanh niên ngoài tiệm lao vào đánh nhóm khách nam. Trong đó, đối tượng Đ.A.T. (SN 1988, trú TP.Bà Rịa) dùng kéo đâm làm 4 người bị thương phải đi cấp cứu. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 444 đường Trần Phú, phường 5 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, Công an phường 5 bắt quả tang T.D.H. (SN 1990, trú TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ 3 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi là ma túy dạng đá. (Phước An)

Cháy xe ô tô trong đêm

Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tại tiệm rửa xe trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 12 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo cháy ô tô tại cửa hàng trên nên nhanh chóng điều phương tiện và 13 CBCS đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. (Trí Nhân)

Nghi vấn thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ nghi vấn chiếm đoạt xe ô tô sau khi thuê. Trước đó, N.T.L. (SN 1992, trú huyện Long Đất) liên hệ với bà N.T.H. (SN 1984, trú TP.Vũng Tàu) thuê xe ô tô 5 chỗ hiệu Ford Fiesta, trong thời gian 3 ngày, với giá 800 ngàn đồng/ngày. Hết thời hạn thuê xe, bà H. liên hệ để lấy lại xe, nhưng L. hứa hẹn, không trả. Sau đó, bà H. đến công an trình báo. (Nguyễn Văn)