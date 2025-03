Bị bạn trai đánh rồi lấy điện thoại; Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Bị bạn trai đánh rồi lấy điện thoại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) điều tra vụ chị T.T.H. (SN 1987) bị T.V.Q.T. (SN 1983, cùng trú huyện Châu Đức, bạn trai H.) dùng nồi đánh gây thương tích và lấy ĐTDĐ Samsung Galaxy A16. Vụ việc xảy ra tại tổ 34, ấp Trung Thành (xã Quảng Thành). (Nguyễn Văn)

Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 6, ấp Tân Hội, xã Phước Hội (huyện Long Đất). Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an xã Phước Hội bắt quả tang P.V.T. (SN 2001), Đ.T.H.N. (SN 2007, cùng trú huyện Long Đất) và H.T.N. (SN 2007, trú TP.Cần Thơ) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt nghi là ma túy, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)