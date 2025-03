Ngày 21/3, Phòng CSGT (Công an tỉnh) tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “Bé với an toàn giao thông” cho HS Trường MN Ánh Dương (TP.Vũng Tàu).

Cán bộ CSGT tương tác bằng những câu hỏi, đố vui liên quan đến an toàn giao thông với các bé.

Tham gia chương trình, các em không chỉ được học kiến thức về an toàn giao thông qua những câu hỏi, đố vui về các loại biển báo hiệu giao thông mà còn được trực tiếp giao lưu với cán bộ, chiến sĩ CSGT, tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, đi xe đạp vượt chướng ngại vật, trải nghiệm “Một ngày làm CSGT”.

Tin, ảnh: VĂN ANH