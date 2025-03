Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ; Bị lừa khi tham gia đầu tư trên mạng

Bắt đối tượng trộm cắp tại chợ

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Sơn Thị Loan (SN 1988, trú tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại chợ Cù Bị, thuộc thôn Chòi Đồng (xã Cù Bị, huyện Châu Đức), Công an xã Cù Bị bắt quả tang Loan trộm số tiền hơn 5 triệu đồng của chị N.T.T.T. (SN 1992, trú tỉnh Đồng Nai). (Lê Nguyễn)

Bị lừa khi tham gia đầu tư trên mạng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, chị T.T.H. (SN 1985, trú huyện Long Đất) tham gia nhóm Telegram nạp tiền để kinh doanh trên mạng Facebook và chuyển khoản hơn 144 triệu đồng. Tiếp đó, chị H. vào trang Facebook tên “Luật sư Nguyễn Thành Trung” chuyển khoản hơn 425 triệu đồng để nhờ lấy lại số tiền đã chuyển khoản khi tham gia nhóm Telegram trước đó. Khi biết mình bị lừa 2 lần với số tiền trên, chị H. đến trình báo công an. (Nguyễn Văn)

Đánh nhau trong lúc ăn nhậu

Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực hẻm số 1007, đường 30/4, phường 11, ông N.T.T. (SN 1984, trú tỉnh Kiên Giang) ngồi nhậu với một người tên Đ. thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đ. dùng dao tự chế chém ông T. gây thương tích. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực trước quán cà phê T.N., thuộc KP.Phước Lộc (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). Trước đó, tại địa điểm trên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TT.Phước Bửu bắt quả tang N.H.T. (SN 2002, trú huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)