Bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an tỉnh phối hợp cùng Viện KSND TP. Bà Rịa tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan (SN 1958, trú phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đăng tải nhiều thông tin vu khống cơ quan, cá nhân

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) tiếp nhận tin báo về tội phạm của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) về việc một tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân có đăng tải nhiều tin, bài viết, video clip thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của lực lượng công an; Chính quyền TP. Bà Rịa, Tòa án Nhân dân tỉnh. Chủ tài khoản mạng xã hội facebook do Trần Đình Toan là người sử dụng quản lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Đình Toan.

Quá trình điều tra xác minh nhận thấy, Trần Đình Toan thường xuyên lợi dụng việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok để đăng tải các bài viết, video lên mạng xã hội sử dụng trang phục quân đội, cựu chiến binh với nội dung đại diện người dân đi khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Quốc hội với thông tin chưa được kiểm chứng và sử dụng ngôn từ có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, vu khống cá nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Toan về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Ngày 20/3, các quyết định trên đã được Viện KSND TP.Bà Rịa phê chuẩn.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà của Trần Đình Toan một bộ đồ có kiểu dáng giống quân phục quân đội Nhân dân với cấp bậc hàm thượng uý và nhiều huân huy chương, kỷ niệm chương các loại; thu giữ nhiều hình dấu, thẻ hành nghề… của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng một số giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Đối tượng nhiều lần đã bị xử lý hình sự

Được biết, mặc dù đã 4 lần bị xử lý hình sự về các hành vi “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”, “Làm giả tài liệu của cơ quan”, tổ chức và 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ” và “Mang theo trong người các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác” nhưng Trần Đình Toan vẫn tiếp tục vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tăng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Trần Đình Toan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi của Trần Đình Toan. Đồng thời, củng cố hồ sơ, xác minh các hành vi vi phạm khác (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an thông báo ai là người bị hại liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Đình Toan, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để trình báo, phối hợp giải quyết.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY