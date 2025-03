Bảo đảm việc xét đặc xá công khai, minh bạch, chặt chẽ

Ngày 13/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2025, của Bộ Công an, đề nghị công an các đơn vị, địa phương, các trại giam, trại tạm giam tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của hội đồng tư vấn đặc xá, các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an, trên tinh thần đảm bảo triển khai đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, không bỏ sót, đúng thời gian quy định. Đến dịp công bố quyết định, sẽ tổ chức công bố đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2025, đã đề ra. Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, trại tạm giam tổ chức rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ lọt, không đưa vào diện đề nghị đặc xá đối với phạm nhân không đủ điều kiện. Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát để có kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

TRÍ NHÂN