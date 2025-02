Xe tải gây tai nạn liên hoàn, 1 nữ học sinh tử vong

Xe tải tông liên hoàn xe gắn máy và xe mô tô trên Quốc lộ 51 làm 1 nữ học sinh tử vong tại chỗ.

Ngày 18/2, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải chở rau tông vào 1 xe mô tô và 1 xe gắn máy.

Xe tải tông xe mô tô lên vỉa hè.

Trước đó, khoảng 6h40 cùng ngày, xe ô tô tải do V.V.D. (SN 2004, trú xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đi đến Km50+750, thuộc KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa (TX.Phú Mỹ) xe tải xảy ra va chạm với xe gắn máy do cháu T.T.T.T. (SN 2007, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo) điều khiển và xe mô tô do anh T.V.Q. (SN 1995, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông chùng chiều phía trước.

Hậu quả, cháu T. tử vong tại chỗ, anh Q. bị thương nhẹ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN