Tìm người tâm sự trên mạng, bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng; Chứa mại dâm

Tìm người tâm sự trên mạng, bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 12/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra rên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, do buồn chuyện gia đình và có nhu cầu tìm bạn khác giới để tâm sự nên bà Đ.C.K.T. (SN 1971, trú TP.Vũng Tàu) lên mạng Facebook làm quen, kết bạn với tài khoản có tên “Phạm Gia Tùng”.

Sau nhiều lần trò chuyện, “Phạm Gia Tùng” gợi ý bà T. có thể kiếm tiền từ “lỗ hổng” của hệ thống sòng bài casino. Lần đầu, bà T. nạp thử 20 triệu đồng thì lúc sau nhận được 22,4 triệu đồng qua tài khoản tạo trên website. Những lần sau đó bà T. nạp tiền và thấy số tiền lãi trên hệ thống ngày càng lớn, nhưng không rút được nên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thì được hướng dẫn nạp thêm tiền. Bà T. làm theo hướng dẫn và đã chuyển hơn 1,7 tỷ đồng. Sau đó, biết mình bị lừa nên bà T. đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Chứa mại dâm

Ngày 12/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý P.T.P. (SN 1983, trú huyện Long Đất) về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, tại quán cà phê P.N. (thuộc tổ 2, ấp An Điền, xã Phước Hội), do P. làm chủ, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. (Sơn Khê)

Trộm điện thoại

Ngày 12/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Khu phố đêm Bà Rịa. Trước đó, chị T.T.T.H. (SN 2004, trú huyện Xuyên Mộc) đi dạo tại khu vực trên thì bị N.T.L. (SN 1970, trú huyện Long Đất) móc trộm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 13 Promax trong túi áo khoác. Chị H. phát hiện chụp được tay L. và tri hô, mọi người bắt giữ giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô, 2 người thương vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường liên thôn thuộc ấp Suối Lúp (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe mô tô do ông N.V.R. (SN 1979) điều khiển chở theo ông V.V.S. (SN 1976, cùng trú xã Bình Ba) lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô do ông T.C.B. (SN 1985, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, ông N.V.R. tử vong tại hiện trường, ông S. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức điều tra làm rõ. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 19/12/2024, tại khu vực trước số 646/44 (đường 30/4, phường Rạch Dừa), Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định, xe mô tô gắn biển số: 72C1-275.06, số khung thực tế: RLCUE3220GY007005; số máy thực tế: E3X9E-020609, trên thân có dòng chữ YAMAHA, loại Sirius xanh-đen có liên quan đến vụ án trên. Ai là chủ sở hữu hợp pháp tài sản trên, liên hệ Công an phường Rạch Dừa (286 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, gặp ĐTV: Vũ Duy Hưng, SĐT: 0978791111) để làm việc.