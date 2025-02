Tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 26/2, tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh, Phòng CSGT, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh tập huấn, trao đổi nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Việc tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng thực tế cho cán bộ, chiến sĩ xoay quanh nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp GPLX, như: nội dung, chương trình sát hạch, cấp GPLX; trình tự, thủ tục sát hạch, cấp GPLX; công tác tiếp nhận cấp đổi GPLX qua dịch vụ công, tích hợp các tiện ích lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Trước đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận từ Sở GT-VT cơ sở dữ liệu về quản lý sát hạch, cấp GPLX, các loại hồ sơ có liên quan, tổ chức tập huấn sát hạch viên, bố trí phòng làm việc, đường truyền… nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX và các điều kiện cần thiết để đưa vào hoạt động ngay khi có chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH