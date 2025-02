Tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1424/UBND-VP gửi các sở, ngành về việc thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tực thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC và Quyết định số 623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

Các cơ sở y tế tăng cường tuyên truyền cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế các quy định về phòng, chống tội phạm, ý thức cảnh giác giữ gìn tài sản, chấp hành nội quy, quy định về phòng ngừa mất an ninh trật tự trong các cơ sở y tế; tăng cường các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến, tập huấn về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh đông người, có đặc điểm phức tạp về an ninh trật tự.

TUỆ LÂM