Ngừa cháy từ các thiết bị điện gia đình

Hai vụ cháy nhà dân gần đây nhất, theo thông tin ban đầu là do xuất phát từ việc sử dụng điện không đúng, trong đó có các thiết bị gia dụng hằng ngày. Các vụ cháy không có thương vong về người, nhưng có thiệt hại về tài sản, vì vậy người dân cần chủ động kiểm tra và sử dụng thiết bị điện đúng cách để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các phương tiện tới chữa cháy nhà trong hẻm 166 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Vũng Tàu).

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy

Ngày 14/2, theo quan sát, tại tầng 3 của căn nhà xảy ra cháy trên đường 30/4 (phường 12, TP.Vũng Tàu), những vệt khói đen vẫn còn hằn bên ngoài cửa sổ do sức nóng của khói lửa. Căn nhà 1 trệt, 3 lầu này phía trước được sử dụng để kinh doanh tạp hóa tự chọn.

Trước đó, khoảng 19giờ13 ngày 8/2, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) nhận được tin báo cháy tại căn nhà trên nên nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an TP.Vũng Tàu (1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ) đến hiện trường dập lửa. Khu vực xảy ra cháy tại tầng 3, nên lực lượng tiến hành trinh sát và triển khai các bước dập lửa. Đến 20giờ10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do hệ thống điện.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/1 (29 Tết), người dân phát hiện khói, lửa phát ra từ một căn nhà trong hẻm 166 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Vũng Tàu) nên báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Vũng Tàu) triển khai 5 xe chữa cháy, tiếp nước cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan, cháy lớn. Vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nâng cao ý thức tự phòng, tự kiểm tra

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết, phần lớn các vụ cháy tại nhà dân do hệ thống, thiết bị điện như: Mạch điện quá tải; dây điện cũ, hỏng; bóng đèn không phù hợp; thiết bị điện trong nhà, công tắc, ổ cắm không an toàn; không sử dụng thiết bị bảo vệ quá tải, chống rò, chống giật. Bên cạnh đó, người dân chủ quan trong việc sạc xe điện, điện thoại, máy tính… qua đêm nên dễ xảy ra cháy nổ.

Thời gian tới là cao điểm mùa hanh khô, cùng với nhu cầu sử dụng điện và các loại nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh… sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, các gia đình cần nêu cao cảnh giác, ý thức chấp hành các quy định phòng cháy nổ; duy trì các điều kiện an toàn PCCC và lực lượng chữa cháy tại chỗ, chuẩn bị nguồn nước, phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ.

Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường tuần tra 24/24 giờ tại cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Các gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh phải thường xuyên tự kiểm tra thiết bị tiêu thụ điện, nơi đun nấu…; phải có người giám sát, trông coi trong việc thắp hương nến thờ cúng, hoá vàng mã. Ngắt nguồn điện khi ra khỏi nhà, ra khỏi phòng làm việc, nơi sản xuất.... Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra kỹ các thiết bị điện trước khi đi ngủ; hạn chế sạc xe điện qua đêm; chuẩn bị lối thoát nạn thứ hai hoặc các lối thoát hiểm ở ban công, lô gia, lối lên mái tại gia đình và phải thoát ra được vị trí an toàn. Nhà có rào, giậu sắt, chuồng cọp chống trộm phải mở lối thoát hiểm có chốt mở từ phía trong và không khóa. Lối thoát hiểm phải thông thoáng, không bị cản trở.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đề nghị nhân dân tích cực tham gia các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại nơi cư trú, chủ động trang bị bình chữa cháy cho mỗi gia đình, vận động các thành viên trong hộ gia đình tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC do chính quyền địa phương tổ chức.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN