Mượn xe không trả; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Mượn xe không trả

Ngày 13/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mượn xe của bạn không trả xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.Đ.T. (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) và V.V.H. (SN 2001, trú tỉnh Đồng Nai) cùng làm công nhân tại công trình xây dựng thuộc KCN Phú Mỹ 3. Sau đó, T. mượn xe mô tô của H. đi về Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để xử lý việc cá nhân. Tuy nhiên, T. không trả xe cho H. và nghỉ việc tại công trình. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý T.M.C. (SN 1993, trú huyện Long Đất) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực công viên ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, Công an huyện Long Đất bắt quả tang C. đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự Lê Thị Tuyết Kim về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra lúc 13 giờ 20 ngày 13/11/2024, tại khu vực trước số 24, đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Honda Arblade màu trắng xám mang BKS 72D1-132.89; số khung RLHJF4604DY052482; Số máy: JF46E005251. Hiện nay, không xác định được chủ sở hữu đang ở đâu hoặc xe có liên quan đến vụ án nào hay không. Nếu ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743 hoặc 0913.172258, gặp ĐTV: Võ Quốc Công) để giải quyết.