Lãnh 15 năm tù vì chém công an phường trọng thương

Nghi ngờ hàng xóm gọi người đến đánh mình do mâu thuẫn ranh giới đất đai, Long thủ sẵn dao, kéo và tấn công khiến 1 công an phường trọng thương khi xuống giải quyết vụ việc.

Bị cáo Lê Ngọc Long tại phiên xét xử.

Ngày 18/2, TAND tỉnh mở phiên xét xử và tuyên phạt Lê Ngọc Long (SN 1980, ngụ phường Long Hương, TP.Bà Rịa) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/8/2024, Long xảy ra xích mích, cãi nhau liên quan đến ranh giới đất với hàng xóm là bà C. (ngụ phường Long Hương). Do Long ném mũ bảo hiểm, gạch, đá sang sân nên người nhà bà C. điện thoại báo Công an phường Long Hương đến xử lý.

Lãnh đạo Công an phường Long Hương đã phân công Thiếu tá Nguyễn Minh Thái phối hợp cùng 5 người khác thuộc lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở của phường mặc sắc phục của ngành đến hiện trường giải quyết vụ việc theo quy định.

Cho rằng gia đình bà C. gọi người đến đánh mình nên Long chuẩn bị 2 con dao và 1 cây kéo đợi sẵn ở hiện trường. Khi thiếu tá Thái cùng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở đến hiện trường thực thi công vụ thì Long chủ động tấn công.

Long vung dao chém 1 nhát trúng mặt Thiếu tá Thái và kháng cự quyết liệt trong quá trình bị khống chế gây ra các thương tích cho Thiếu tá Thái.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Long thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng người thi hành công vụ. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Long do được cứu chữa kịp thời nhưng cũng bị nhiều thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Do đó, hành vi của Long đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN