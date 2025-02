Giả công an lừa đảo; Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Giả công an lừa đảo

Ngày 26/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ giả cán bộ công an để lừa đảo. Theo trình bày của bị hại, một người đàn ông dùng số điện thoại 084.7625737 gọi thông báo hành vi vi phạm của chị N.P.X.N. (SN 2003, trú TP.Bà Rịa). Sau đó, đối tượng yêu cầu chị N. chuyển khoản số tiền 4,25 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Sau đó, biết bị lừa nên chị N. đến công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ấp Gò Cà (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, xe ô tô do anh Đ.H.P. (SN 1996, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do ông P.X.T. (SN 1971, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông P.X.T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 26/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.P. (SN 1981, trú đường Bùi Thiện Ngộ, TP.Vũng Tàu) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở cho 3 đối tượng khác. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Sơn Khê)