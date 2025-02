Đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Ngày 14/2, tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Bộ Công an (gồm Công an các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã thống nhất cao và ký kết giao ước thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025. Với khẩu hiệu hành động: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại diện lãnh đạo công an Cụm thi đua số 8 ký giao ước thi đua trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trong mọi tình huống; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất 05% các vụ phạm tội về trật tự xã hội; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong Nhân dân; kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu giảm 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; phấn đấu giảm 10% các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các mặt công tác.

Cùng với đó, quán triệt và phát động thi đua thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách quan trọng, mang tính cách mạng, đột phá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về “Gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an các cấp". Phấn đấu đến hết năm 2025, đảm bảo có 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, công an các đơn vị trong cụm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41, ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Tích cực chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Bộ Công an phát động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, và tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác, chiến đấu.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI