Cố ý gây thương tích; Mua, bán lô đề

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Do có mâu thuẫn từ trước, bà N.H.C. (SN 1970, trú TP.Bà Rịa) cùng một số người đến nhà N.C.Đ. (SN 1975, trú phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) để giải quyết. Khi đến nơi, bà C. và Đ. xảy ra cãi nhau. Sau đó, Đ. dùng tay đấm vào mặt bà C. gây thương tích. (Trí Nhân)

Mua, bán lô đề

Ngày 28/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức lô đề xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Tam An bắt quả tang bà T.T.O. (SN 1961, trú huyện Long Đất) đang bán lô, đề cho T.T.H. (SN 1990, trú huyện Long Đất) tại nơi ở. (Nguyễn Văn)

Hủy hoại tài sản

Ngày 28/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, V.P.H. (SN 1995, trú huyện Long Đất) đi nhậu về qua nhà ông V.X.H. (SN 1975, trú huyện Long Đất) thì xảy ra mâu thuẫn với anh N.P.T. (SN 1988, là em vợ của ông V.X.H). Sau đó, V.P.H. đến nhà anh N.P.T. đập phá cửa kính nhà và kính xe ô tô. (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 28/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý H.Đ.T. (SN 2005, trú tỉnh Bình Dương) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và N.N.N. (SN 2006, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Phước Hưng. (Phước An)