Bắt đối tượng trộm tại bãi xe siêu thị; Mua bán trái phép chất ma túy

Bắt đối tượng trộm tại bãi xe siêu thị

Ngày 18/2, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại bãi giữ xe siêu thị Go!. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang H.T.T. (SN 1989, trú TP.Hồ Chí Minh) đang mở cốp xe mô tô trộm 1 túi xách, bên trong có 470 ngàn đồng của bà T.M.L. (SN 1979, trú TP.Bà Rịa). (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 18/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý H.N.Đ. (SN 2005, trú TP.Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Kim Dinh, phát hiện Đ. đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường. Tang vật thu giữ 6 túi nilon hàn kín bên trong chứa chất ma túy. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn do bị can Lê Minh Lộc thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu HONDA VISION (màu xanh đậm), biển số 59X2-344.93, số khung: RLHJF3305CY155357, số máy: JF33E-0155396. Ai là chủ phương tiện trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Đội CSHS, 01 Nguyễn Thái Học, phường 7; SĐT: 02543.856241 hoặc ĐTV thụ lý Vũ Thanh Hải) để được giải quyết theo quy định.