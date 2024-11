Thầm lặng giữ bình yên khu dân cư

Sau 5 tháng đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối tượng P. tàng trữ trái phép chất ma túy bị lực lượng ANTT ở cơ sở KP.Long Nguyên (TT.Long Điền, huyện Long Điền) tuần tra bắt giữ.

Tích cực, năng nổ

Là tổ trưởng tổ ANTT cơ sở KP.Long Nguyên (TT.Long Điền, huyện Long Điền), anh Nguyễn Anh Duy cho biết, trước đây, anh công tác tại Ban CHQS TT.Long Điền. Từ ngày 1/7 vừa qua, anh tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở TT.Long Điền. Hiện tổ do anh phụ trách có 5 thành viên, với nhiệm vụ nắm hình hình ANTT tại địa bàn dân cư để phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Qua việc phối hợp với công an tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, tổ của anh Duy đã kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn cử, khoảng 21h 30 một ngày cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và dân quân KP.Long Nguyên, TT.Long Điền tuần tra trên địa bàn tổ 7, KP.Long Nguyên thì phát hiện H.V.P. (SN 1984, trú huyện Long Điền) có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện P. đang tàng trữ 1 gói nilon chứa ma túy đá được dán vào mặt dưới của gói thuốc lá. Sau đó, tổ tuần tra đã báo Công an TT.Long Điền đến hiện trường lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Không chỉ tuần tra bảo đảm ANTT, các thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Anh Lê Minh Đài, thành viên tổ ANTT cơ sở KP.Long Nguyên cho biết, trước đây, tại địa bàn anh phụ trách người dân rất bức xúc vì thường xuyên bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ loa kẹo kéo. Anh đã trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền, phân tích có lý, có tình nên tình trạng "ô nhiễm" tiếng ồn đã không còn.

Trung tá Huỳnh Minh Khải, Trưởng Công an TT.Long Điền cho biết, TT.Long Điền có 9 khu phố với hơn 24.500 nhân khẩu. Hiện nay, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở TT.Long Điền có 45 thành viên.

“Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở rất năng nổ, tích cực tham gia đảm đương công việc cùng lực lượng công an thị trấn. Các thành viên trong tổ nắm rất chắc tình hình, mâu thuẫn phát sinh tại các khu dân cư, từ đó phối hợp với lực lượng công an giải quyết kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về ANTT”, Trung tá Khải nói.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 503 tổ bảo vệ ANTT với gần 2.700 thành viên theo quyết định của UBND tỉnh.

Hỗ trợ giải quyết hàng trăm vụ việc

Tại hội nghị sơ kết công tác của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2024 diễn ra ngày 26/11, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Lực lượng này đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Với vai trò là cầu nối giữa lực lượng công an cấp xã và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tích cực hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình, cung cấp 837 nguồn tin có giá trị liên quan đến vi phạm pháp luật về ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách.

Bên cạnh đó, kịp thời hỗ trợ giải quyết khoảng 788 vụ việc thông qua tin báo góp phần ngăn chặn hành vi xâm phạm, đe dọa xâm phạm tính mạng, tài sản theo quy định; tham gia hỗ trợ công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến vận động người dân phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT và xây dựng, nhân rộng hơn 70 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với đó, lực lượng này đã tham gia phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến PCCC, cứu nạn cứu hộ; vận động, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; hỗ trợ tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

