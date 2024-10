Đậu ngoài đường ô tô bị vỡ gương chiếu hậu; Bắt đối tượng truy nã

Đậu ngoài đường ô tô bị vỡ gương chiếu hậu

Ngày 3/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ ô tô đậu ngoài đường bị vỡ gương chiếu hậu. Theo trình bày của bị hại, anh N.M.T. (SN 1996, trú huyện Long Điền) đậu xe ô tô BKS 72A-796… dưới lề đường thuộc ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, để vào nhà người quen. Khi anh T. ra về thì phát hiện xe bị bể kính chiếu hậu bên phải trị giá khoảng 7 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 3/10, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Trần Đức Mạnh (SN 1997, trú huyện Xuyên Mộc) bị Công an huyện truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. (Lê Nguyễn)

Xe đạp điện va chạm với xe đạp, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Thùy Vân (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe đạp điện không biển số hiệu DYLEXE do Tr.H.L. (SN 2007, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển, phía sau chở bạn lưu thông trên đường Thùy Vân theo hướng từ Thi Sách về Phan Văn Trị. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông B.V.B. (SN 1965, trú TP.Vũng Tàu) đang chuyển hướng qua đường. Hậu quả, ông B. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Trí Nhân)