Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chém người vì mâu thuẫn khi ăn nhậu...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, thông qua mạng Zalo tài khoản tên “An Nhiên Geyla” hướng dẫn ông T.B.H. (người mua xe) và bà N.T.N.M. (SN 1985, trú TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, là người bán xe) để mua, bán xe ô tô BKS 72A-552... Ông H. và bà M. đến văn phòng công chứng tại KP.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu, làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô trên. Sau đó, ông H. đã chuyển số tiền mua ô tô 295 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng tên tài khoản Zalo “An Nhiên Geyla”. Tuy nhiên, tài khoản “An Nhiên Geyla” không chuyển số tiền trên cho bà M. Khi phát hiện bị lừa, ông H. đã đến Công an huyện Xuyên Mộc trình báo. (Trí Nhân)

Chém người vì mâu thuẫn khi ăn nhậu

Ngày 10/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đ.M.P. (SN 1983, trú tỉnh An Giang) về hành vi giết người xảy ra tại nhà trọ không số, hẻm 1798, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc nhậu chung nên P. đã dùng dao chém ông L.T.Đ. (SN 1972, trú TP.Vũng Tàu) bị thương ở trán và đa chấn thương vùng đầu. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý T.V.H. (SN 1992, trú tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại nhà nghỉ B.C., thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra hành chính phát hiện, H. đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp và 1 bộ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)