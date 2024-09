Lừa bán vườn cây của người khác; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Lừa bán vườn cây của người khác

Ngày 17/9, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do không có tiền tiêu xài nên Ph.V.N. (SN 1990, trú huyện Châu Đức) đã gọi L.N.T. (SN 1986, trú huyện Xuyên Mộc) cần bán một số cây xà cừ và tràm trên địa bàn huyện Châu Đức. Đến ngày 6 và 7/ 9, T. đến địa điểm mà N. chỉ để đốn hạ 3 cây xà cừ và 1 cây tràm 15 năm tuổi mới biết bị lừa nên đến công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, L.T.L. (SN 1983, trú huyện Xuyên Mộc) mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng chi nhánh Vũng Tàu với hạn mức 50 triệu đồng. Sau khi mở thẻ, một đối tượng tư xưng là Tr.X.P. (nhân viên ngân hàng) liên hệ để trao đổi thông tin liên quan thẻ tín dụng và yêu cầu bà L. cung cấp mã OTP để kích hoạt. Sau đó, bà L. bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong thẻ tín dụng. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 17/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, đối tượng L.M.N. (SN 1999, trú huyện Xuyên Mộc) và Tr.Th.D.Th. (SN 1992, trú tỉnh Tây Ninh) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Bà Rịa. (Trí Nhân)

Giả mạo trong công tác

Ngày 17/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giả mạo trong công tác xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chị H.T.T.H. phát hiện bà Ph.Th.K.H. giả chữ ký của H. để thực hiện lệnh chi của một ngân hàng thương mại. (Sơn Khê)