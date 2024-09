Kiểm tra việc xả thải của các nhà hàng ven biển Vũng Tàu

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp cùng các cơ quan chức năng vừa kiểm tra việc xả thải ra môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Cảnh sát Kinh tế lấy mẫu nước thải tại một nhà hàng để phân tích, kiểm tra.

Phát hiện nhiều tồn tại

10 giờ ngày 8/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng TN-MT (TP.Vũng Tàu), Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường (Công an TP.Vũng Tàu), UBND phường 2 và Công an phường 2, kiểm tra lĩnh vực môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nhà hàng M. tại đường Hạ Long (phường 2).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, khu vực bếp của nhà hàng có chế biến thực phẩm ăn, uống nhưng không chấp hành đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm: Sử dụng dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín; không có đủ dụng cụ bảo quản thực phẩm đã qua chế biến (thức ăn chín sau khi chế biến không được che đậy)…

Đối với khu vực đặt bàn ăn tiếp giáp với bờ kè biển, đồ ăn uống rơi vãi xuống mặt sàn theo nước mưa chảy qua các ống nhựa lắp đặt sát bờ kè, rồi chảy trực tiếp xuống biển mà không được thu gom về hệ thống xử lý nước theo quy định. Tại thời điểm làm việc, nhà hàng chưa cung cấp được tài liệu liên quan đến việc xử lý nước thải…

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bàn giao hồ sơ để Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Đối với vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ công tác sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị cho thuê mặt bằng và cá nhân liên quan đề xem xét xử lý theo quy định.

Cuối tháng 8/2024, lực lượng chức năng kiểm tra thực địa tại cống thoát nước ra biển trước số 34 Trần Phú (phường 1, TP.Vũng Tàu) phát hiện nước thải, mùi hôi phát tán ra môi trường. Lực lượng chức năng đã thu mẫu nước thải để phân tích, đánh giá, đồng thời lập biên bản, yêu cầu chủ quán ốc Tự Nhiên ngừng xả nước thải ra môi trường biển để chờ kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh sau đó đã ký công văn yêu cầu Sở TN-MT phối hợp các đơn vị kiểm tra và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng tham mưu tỉnh xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Vũng Tàu và chất lượng đời sống của người dân địa phương.

Tiếp tục kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra nhiều nhà hàng dọc tuyến đường Trần Phú, Hạ Long và phát hiện, nước thải phát sinh có nguồn gốc từ hoạt động nấu nướng, chế biến thực phẩm ăn, uống, rửa ly, chén, bát, vệ sinh cá nhân của nhân viên tại khu vực bếp được thu gom vào hố gas dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau khi nước được xử lý được bơm, xả vào cống thoát nước chung của TP.Vũng Tàu qua ống dẫn xả trực tiếp ra môi trường biển.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra tuân thủ các quy định về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại một điểm kinh doanh ăn, uống.

Theo đó, tổ công tác đã lấy mẫu nước thải để phân tích, đánh giá và lập biên bản vụ việc theo quy định. Đồng thời, yêu cầu các DN có biện pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải; đảm bảo nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, phòng phối hợp với cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và đối với các DN kinh doanh ăn uống trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, yêu cầu DN khắc phục ngay các tồn tại, hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH