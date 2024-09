Cướp tài sản; Bắt đối tượng truy nã...

Cướp tài sản

Ngày 20/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị V.A.T. (SN 2002, trú hẻm 780 Bình Giã, phường 11) cùng con trai đang ngủ trong phòng thì người đàn ông lạ đột nhập dùng tay bóp cổ, dùng dao uy hiếp cướp 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Đầu tư “ảo”, mất tiền thật

Ngày 20/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, bà Đ.T.T.H. (SN 1973, trú TP.Vũng Tàu) được người bạn học cấp 3 tên N.Đ.T. giới thiệu đang là phó giám đốc một công ty của tập đoàn lớn. Người này hướng dẫn bà H. tải app của V.F. để tham gia đầu tư. Sau đó, bà H. đã làm theo hướng dẫn trên app và chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản đứng tên của công ty để đầu tư thì bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 400 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ tái phép chất ma túy

Ngày 20/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại 1 phòng trọ không số thuộc tổ 3, KP.Ngọc Hà, phường Phú Mỹ. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang B.M.T. (SN 1994, trú tỉnh Đồng Nai) có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy) và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 20/9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, Công an xã Tân Lâm đã phối hợp với Công an TX.Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) bắt đối tượng truy nã Sơn Lượng (SN 1998, trú tỉnh Sóc Trăng) về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã số của Công an TX.Vĩnh Châu. (An Phước)