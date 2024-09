Chặn hơn 13 ngàn tên miền độc hại

Đây là thông tin được ông Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đưa ra trong họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ TT-TT, ngày 13/9.

Ông Phạm Thái Sơn cũng cho biết, Cục An toàn thông tin vừa thu hồi và xử phạt 6 tên định danh liên quan đến việc phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Ông Phạm Thái Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, cục sẽ triển khai nhiều giải pháp với 3 mục tiêu chính: giải pháp liên quan đến pháp lý, kỹ thuật và tuyên truyền với 4 mục tiêu cần đạt được là: nâng cao chất lượng; xây dựng một môi trường lành mạnh an toàn trên không gian mạng; ngăn chặn các hành vi trên không gian mạng một cách sớm nhất; giảm thiểu tối ta tác động của lừa đảo đối với người dân.

Đầu tháng 9/2024, Bộ TT-TT phối hợp với TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) triển khai Chiến dịch Vaccine Số - An toàn trên không gian mạng cho người dân tại địa phương. Chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn trên không gian mạng, trong đó chú trọng việc thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông số sáng tạo, đổi mới, cập nhật về nguy cơ lây nhiễm mã độc, lộ, lọt thông tin cá nhân, lừa đảo, làm phiền bởi các cuộc gọi rác, tin nhắn rác, nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến… Cục An toàn thông tin cũng phối hợp với các đơn vị tập huấn nâng cao nhận thức cho hơn 9.000 thanh niên về phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin cũng xây dựng các nội dung phòng chống lừa đảo thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng (KOL) để lan tỏa đến đông đảo người dân. Trong tháng 7 và 8/2024 đã triển khai nội dung phòng, chống lừa đảo đến hơn 50 triệu người dân trên không gian mạng, tiếp cận 30 triệu người dùng Facebook (tương ứng 39% người dùng).

Cùng với đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã ra mắt ứng dụng chống lừa đảo nTrust, ứng dụng được cung cấp miễn phí trên Google Play và App Store. Tính năng chính của phần mềm là giúp phát hiện những dấu hiệu lừa đảo, thông qua việc kiểm tra theo số điện thoại, tài khoản chuyển tiền và đường link, quét mã QR. Khi phát hiện bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào, người dùng có thể nhập thông tin số điện thoại, số tài khoản, đường link, app nghi ngờ về trung tâm. Hiện cơ sở dữ liệu chống lừa đảo nTrust đã có hơn một triệu bản ghi, chứa thông tin về số điện thoại, tài khoản, website lừa đảo được tổng hợp từ nguồn dữ liệu được xác minh của Bộ Công an, Bộ TT-TT, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức an ninh mạng thành viên của hiệp hội.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN về việc triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 1/7. Đồng loạt các ngân hàng đã triển khai thực hiện xác thực sinh trắc học. Biện pháp này sẽ giảm đi số lượng các tài khoản giả mạo, tài khoản không thể định danh, làm chậm đi dòng tiền của các đối tượng lừa đảo khi chuyển tiền ra ngoài.

Tại cuộc họp, Cục An toàn thông tin cũng thông tin về một số hình thức lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng như: tiếp cận nạn nhân qua hình thức gọi điện nhắn tin qua mạng xã hội; sử dụng các phương thức dẫn dụ vào các link địa chỉ website để cài đặt các ứng dụng độc hại để thao túng điện thoại của nạn nhân; dẫn dụ vào các sàn đầu tư, thao túng tâm lý, dẫn dụ đầu tư tiền ảo đầu tư đa cấp, đầu tư nhị phân để người dân chuyển tiền qua các kênh ngân hàng hoặc cổng thanh toán.

HOÀNG THÀNH