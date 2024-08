Tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 20/8, UBND TP.Bà Rịa ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác xét giảm án, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương dịp lễ 2/9.

UBND TP.Bà Rịa giao Công an thành phố tổ chức xét và công bố quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo, giảm thời hạn cải tạo không giam giữ; Thực hiện xét, đề nghị xét giảm án, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân chấp hành án tại Nhà Tạm giữ Công an thành phố. Đồng thời chỉ đạo công an xã, phường hướng dẫn, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, đăng ký hộ tịch, cấp CCCD, cấp phiếu lý lịch tư pháp...

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chủ động nắm tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn của người chấp hành xong hình phạt tù để phối hợp với UBND, công an xã, phường, tổ chức có liên quan giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của bản thân; tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

* Viện KSND tỉnh vừa kết thúc kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2024 tại Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an), Trại tạm giam (Công an tỉnh) và cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh.

Viện KSND tỉnh nhận thấy, sau khi quyết định về đặc xá được công bố, 3 cơ quan trên đã phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xét đề nghị đặc xá theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành niêm yết, phổ biến cho người đang chấp hành án phạt tù được biết. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, các trại tổ chức cho phạm nhân viết đơn và bản cam kết; các đội (tổ) phạm nhân tổ chức họp bình xét, bỏ phiếu kín, ghi biên bản kết quả họp; lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá báo cáo hội đồng xét đề nghị đặc xá của đơn vị xét duyệt.

