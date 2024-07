Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy

Ngày 3/7, Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng như hướng dẫn lái xe an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Cán bộ Đội PCCC và CNCH hướng dẫn cách cử dụng Bình PCCC cầm tay cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ được phổ biến những kiến thức như: kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về PCCC; cách sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

THANH HẢI