Trộm tài sản trên xe ô tô; Cố ý gây thương tích

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại quán A.L. (đường 30/4, phường Thắng Nhất) ông P.P.Đ.H. (SN 1975, ngụ TP.Vũng Tàu) bị 1 người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đánh gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản trên xe ô tô

Ngày 12/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, M.Đ.Ph. (SN 2003, TP.Bà Rịa) mở cửa xe ô tô BKS 72A-294… đang đậu tại đường Nguyễn Thị Hoa, KP.5, phường Long Toàn, trộm tổng tài sản khoảng 900 ngàn đồng. Ngoài ra, Ph. khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô tại TP.Bà Rịa. (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km38+160, QL51 (đoạn ngã ba QL51 và đường số 1A-KCN Mỹ Xuân A, thuộc tổ 1, KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ). Trước đó, xe ô tô BKS 29H-984… do ông B.N.D. (SN 1979, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng từ Đồng Nai về TP.Bà Rịa.

Khi đến địa điểm trên, ông D. cho xe chuyển hướng rẽ phải vào đường số 1A, thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 60N4-52… do bà V.T.G. (SN 1960, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều bên phải. Hậu quả, bà G. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Phước An)