Cứu vớt 5 ngư dân sau một ngày trôi dạt trên biển

Sau 1 ngày lênh đênh trên biển, 5 ngư dân đã may mắn được chủ tàu cá phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo thăm hỏi 5 ngư dân gặp nạn trên biển.

Ngày 17/7, Đồn Biên phòng Côn Đảo cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 ngư dân bị nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 17/7, Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận đơn trình báo của ngư dân về việc tàu cá BV 95148 TS cứu vớt được 5 ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Các ngư dân gặp nạn trên biển cách huyện Côn Đảo khoảng 11 hải lý, thời điểm phát hiện 5 ngư dân đang ôm can nhựa trôi dạt trên biển.

Ngay sau đó, chủ tàu cá đã tiếp cận, đưa 5 ngư dân lên tàu và di chuyển về huyện Côn Đảo bàn giao cho Đồn Biên phòng Côn Đảo chăm sóc, khám sức khỏe.

Sau khi vào bờ, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã phối hợp cùng địa phương thăm khám sức khỏe cho 5 ngư dân.

Qua nắm tình hình, 5 ngư dân làm việc trên tàu cá CM 01332 TS do ông T.U.T. (ngụ tỉnh Cà Mau). Khoảng 9 giờ ngày 16/7, tàu cá gặp sóng to, gió lớn nên bị chìm. Sau một ngày trôi dạt, lênh đênh trên biển, các ngư dân may mắn được tàu BV 95148 TS cứu vớt.

Hiện sức khỏe của 5 ngư dân đều ổn định và được Đồn Biên phòng Côn Đảo sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ. Đơn vị cũng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

QUANG DANH - VƯƠNG LÂM